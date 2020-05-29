أعلنت البحرية الفنزويلية، وصول ناقلة وقود إيرانية رابعة إلى فنزويلا.
هذا وأكدت مواقع رصد حركة الشحن البحري أن قافلة من خمس ناقلات إيرانية تتجه الآن نحو فنزويلا وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من البنزين.
وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، قد اعلن الأسبوع الماضي أن فرقة من القوات العسكرية سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى بلادة.
يذكر ان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
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