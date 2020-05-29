وصول ناقلة وقود إيرانية رابعة إلى فنزويلا

أعلنت البحرية الفنزويلية، وصول ناقلة وقود ​إيران​ية رابعة إلى ​فنزويلا​.

هذا وأكدت مواقع رصد حركة الشحن البحري أن قافلة من خمس ناقلات إيرانية تتجه الآن نحو فنزويلا وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من ​البنزين​.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، قد اعلن الأسبوع الماضي أن فرقة من ​القوات​ العسكرية سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى بلادة.

يذكر ان الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، أعلن انسحاب بلاده من ​الاتفاق النووي​ الذي أبرمته الدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن الدولي​ بالإضافة إلى ​ألمانيا​) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على ​طهران​، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.