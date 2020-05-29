شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية قررت وقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الشهور الماضية قررت عدد من الدول على مستوى العالم بينهم دول عربية وقف طباعة الصحف الورقية فى إطار إجراءات مكافحة الفيروس المستجد، فيما يلى أبرز الدول العربية التى أوقفت طباعة الصحف الورقية واكتفت بالنشر الالكتروني.

١-الأردن

١-الأردن فى منتصف مارس الماضى قررت السلطات الأردنية وقف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم فى نقل العدوى فى إطار الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد. Advertisements

٢_ سلطنة عمان

٢_ سلطنة عمان نهاية المارس الماضى قررت اللجنة العمانية العليا للتعامل مع فيروس كورونا وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التى تصدر خارج السلطنة.

٣-المغرب

٣-المغرب وزارة الثقافة والشباب والرياضة الغربية طالبت جميع ناشرى الصحف والجرائد الورقية بتعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وأوضحت أن هذه الدعوة تأتى فى إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة فى المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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