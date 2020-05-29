٧ سيارت إطفاء تخمد حريقًا في مركز تجاري بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الجمعة، حريقًا اندلع في مركز تجاري بمدينة الشيخ زايد، دون تسجيل إصابات.

تلقى مسؤول عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركز تجاري بالشيخ زايد.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ٧ سيارات إطفاء، بقيادة مدير قطاع أكتوبر، تنسيقًا مع قسم ثان الشيخ زايد.

حاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ونجحوا في إخماد الحريق، الذي نشب في مطعم وكافيتريا، دون إصابات.

كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.​