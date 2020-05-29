مصدر بالسياحة: اجتماع عاجل لمناقشة ملف الحج الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر مطلع في وزارة السياحة عن اجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالوزارة، لمناقشة الضوابط السعودية المعلنة، والوضع الجاري بخصوص ملف الحج السياحي.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن الأسبوع المقبل سيشهد تحرك كامل من جانب وزارة السياحة بخصوص ملف الحج المرتقب، بعد إعلان المملكة العربية السعودية ضوابط الحج لهذا الموسم 2020.

وأوضح المصدر أن هذه الضوابط مؤشر خير للجانبين "المصري والسعودي" في التحرك لأداء شعائر فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن الإجراءات التي ستعلن سيتم العمل بها بعين الاعتبار وفقًا للضوابط الجديدة بخصوص الموسم.

وعن آلية التعامل مع الحج هذا الموسم، أوضح أن المملكة اشترطت أمور معينة بخصوص الحجاج القادمين إليها من ناحية البلد التي سيخرج منها الحاج حيث تشترط عليها تخصيص مكن لعمل حجر يتم الكشف فيه على الحاج قبل السفر.

وأضاف: "من المحتمل أن تطلب الممكلة تحليل (بي سي أر) أو هناك نظام معين آخر، مشيرا إلى وجود اشتراطات معينة يتم العمل عليها ويتم إبلاغنا بها.

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وأشاد المصدر، بعدم تحديد سن معين للحاج، كون الجميع كان يتوقع عدم سفر من بلغ سن الستين، لكن هدم التحديد تعطي فرصة للجميع بالسفر الى أداء فريضة الحج وهناك أمور احترازية من الناحية الصحية للكشف عن الحاج المسافر.

وتابع: هناك ملف صحي للحاج في وزارة الصحة قبل السفر للتعرف على الأمراض التي لديه، ما يظهر نوع المرض سواء ضغط أو سكر أو مرض مزمن ويتم الكشف عليه بطريقة مشددة قبل السفر.

وشدد المصدر، على أن الحاج المسافر، يجب أن يكون متوافر فيه اشتراطات صحية معينة قبل السفر وفقا لاشتراطات السعودية ومنظمة الصحة العالمية حتى يستطيع السفر ﻷداء فريضة الحج.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم، بشرى سارة حول الضوابط التي تتبعها المملكة العربية السعودية فى الحج والعمرة.

وقالت إن القيادة السعودية أعلنت عن الضوابط العامة والنموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة.​