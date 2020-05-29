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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن حاستي الشم والتذوق تودان للعمل بعد علاج أعراض الإصابة بفيروس .

وأوضح الخولي، الذي نقلت عنه "سكاي نيوز غربية"، أن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه ، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراض أصيبوا بها.

وأضاف أن أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق واردة في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي، وأن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الحاستين، منها: العزل والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وجاء ذلك ردًا على تزايد فقدان حاستي "الشم والتذوق" بين عدد كبير من المصابين في مصر، وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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