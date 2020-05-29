محمد اسماعيل - القاهرة - أكد استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن حاستي الشم والتذوق تودان للعمل بعد علاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح الخولي، الذي نقلت عنه "سكاي نيوز غربية"، أن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراض أصيبوا بها.
وأضاف أن أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق واردة في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي، وأن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الحاستين، منها: العزل والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.
وجاء ذلك ردًا على تزايد فقدان حاستي "الشم والتذوق" بين عدد كبير من المصابين في مصر، وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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