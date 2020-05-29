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لا إصابات جديدة بكورونا في الصين في 24 ساعة مضت

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية أنها لم تسجل إصابات مؤكدة بفيروس المستجد، في البر الرئيسي للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات الصينية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم، أنها رصدت 5 حالات دون أعراض للفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 السابقة ليوم أمس الخميس، فيما تلقت تقارير عن حالتي إصابة وافدتين من الخارج تم تسجيلهما في شنجهاي ومقاطعة "فوجيان"، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82995 شخصًا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.​

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