- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلق على أنباء عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل
الجمعة 29 مايو 2020
صورة أرشيفية
نفت قطر، مساء الخميس، وجود نية لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج أنباء عن انسحاب وشيك لقطر من المجلس التي تأسس عام 1981 ومقره الرياض.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، لوكالة فرانس برس، إن ”المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاطئة تمامًا ولا أساس لها“.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/ يونيو 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها جماعات متشددة وتقاربها مع إيران.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوعين، أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الأنباء المتداولة حينها فإن ”مصدرا دبلوماسيا خليجيا، قال إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي“
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلق على أنباء عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.