شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل "صفر" إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية بالصين اليوم الجمعة إنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم أمس الخميس بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق. وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد خمس حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم الخميس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.

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