شكرا لقرائتكم خبر عن مئات العالقين في أضخم مطارات البرازيل يطالبون برحلات "إنسانية" والان نبدء بالتفاصيل

تخيم ستيفاني كارفاليدو وطفلتها ذات العامين وحوالي 200 كولومبي آخرين داخل أزحم مطارات البرازيل الدولية منذ أيام في محاولة بائسة للعودة للديار.

وعلقت كولومبيا كل رحلاتها الدولية حتى 31 أغسطس على الأقل مما حال دون عودة أبنائها جوا. كما أنها أوقفت الرحلات النهرية وأغلقت المعابر البرية مع دول الجوار بما فيها البرازيل.

قالت كارفاليدو إنها أمضت مع ابنتها ماريا خوسيه نحو أسبوعين في مطار جوارولوس الدولي الواقع على مشارف ساو باولو، تلك المدينة التي كان لها نصيب الأسد في حالات الكورونا حتى الآن.

تعتمد كارفاليدو (24 عاما) وآخرون على التبرعات الغذائية كما تنتظر دورها في استخدام مطبخ شديد التواضع خارج المطار.ويطالب العالقون برحلات إنسانية.

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غير أن وزارة الخارجية في كولومبيا قالت يوم الخميس إنه ما من رحلات جديدة من البرازيل قبل الأسبوع القادم. وتم تنظيم ثلاث رحلات من هذا النوع منذ أواخر أبريل نيسان أعادت 346 شخصا إلى كولومبيا.

ورغم أنها تحمل وصف "إنسانية"، يتعين على أبناء كولومبيا دفع 350 دولارا مقابل الرحلة، وهو مبلغ لا تملكه كارفاليدو وكثيرون غيرها في المطار. ولم تجد مناشدتهم العودة بلا مقابل آذانا صاغية حتى الآن.

وقالت قنصلية كولومبيا في ساو باولو في بيان "بموجب اللوائح الحالية، هذا المطلب غير ممكن".