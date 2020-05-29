شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حاتم باشات: انفجار ماسورة غاز بحلمية الزيتون لم يسفر عن خسائر أو إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، أنه تلقى شكاوى واستغاثات عدة بالأمس نتيجة انفجار ماسورة غاز بمنطقة حلمية الزيتون، مؤكدا أن الأجهزة المعنية سارعت بإخماد الحريق فى أسرع وقت دون أن ينتج عنها أى إصابات أو وفيات .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحادثة لم ينتج عنها أى خسائر فى المحال التجارية أو المنشأت ، ومرت دون إصابات أو وفيات، موضحا أن ما نتج عنها فقط هو تلف لسيارتين وسيتم حل هذه الأزمة، مشيدا بتعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الحادثة والحرص على إخماد الحريق فى أسرع وقت دون إحداث أى ضرر للمحيطين .

وكان قد تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بعد 3 ساعات متواصلة للجهود المضنية، فى عملية إخماد حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز بمنطقة حلمية الزيتون، وتتواجد 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بإشتعال النيران بخط فرعى للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز لموقع الحادث وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات وجارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز .