انخفاض جديد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس أيام الجمعة - السبت - الأحد.

وتوقعت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن يسود يومي الجمعة والسبت، طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، فضلاً عن تكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن يوم الأحد، يشهد طقسًا معتدلاً نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 3 أيام مقبلة:

الجمعة

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القاهرة: 29 19.

الوجه البحري: 28 18.

السواحل الشمالية الغربية: 25 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 19.

شمال الصعيد: 32 19.

جنوب الصعيد: 37 23.

السبت

القاهرة: 29 18.

الوجه البحري: 28 17.

السواحل الشمالية الغربية: 25 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 25 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 32 21.

شمال الصعيد: 32 19.

جنوب الصعيد: 36 22.

الأحد

القاهرة: 31 19.

الوجه البحري: 30 18.

السواحل الشمالية الغربية: 28 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 25 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 35 22.

شمال الصعيد: 34 19.

جنوب الصعيد: 38 22.