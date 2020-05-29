للمرة الأولى خلال 100 عام.. الحديقة النباتية بأسوان تغلق أبوابها في العيد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تعد الحديقة النباتية بأسوان، أو كما يطلق عليها أهالي أسوان "جزيرة النباتات"، من أهم المتاحف الطبيعية العالمية ذات التنوع البيولوجي الكبير الذي يضم أكثر من 750 نوعًا من النباتات.

وتعتبر الحديقة واحدة من أهم المعالم والمزارات السياحية في أسوان، وذلك بسبب موقعها المتميز الفريد وسط نهر النيل بمدينة أسوان، وللمرة الأولى منذ افتتاح الحديقة عام 1928 تغلق أبوابها أمام الزائرين خلال عيد الفطر المبارك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، قال إن الأعياد والمناسبات تكون موسم ذروة الزيارات للحديقة، إذ يحرص الأهالي والسياح على زيارة الحديقة وقضاء يوم كامل فيها وسط الطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة، وخلال عيد الفطر العام الماضي زار الحديقة أكثر من 5 آلاف سائح مصري وأجنبي.

وتابع: "للأسف هذا العام ولأول مرة منذ 100 عام تقريبا لا نستقبل زائرين بسبب كورونا وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء ومحافظ أسوان".

وأضاف مدير الحديقة النباتية: "استغلينا هذه الفترة في عمل صيانة كاملة لجميع مرافق الحديقة من دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وسلال القمامة وتركيب لافتة جديدة للحديقة ولوحات إرشادية للزائرين وكذلك عمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية والتقليم للفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتي مفتوح ينتظر جميع الزوار من شتى بقاع الأرض عقب انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.