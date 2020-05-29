بالصور.. فض حفلي زفاف في الشرقية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المدينة، مساء اليوم الخميس، حملة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتنفيذ قرارات الحظر الصادرة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.
واستعانت الحملة بقوات من مركز شرطة بلبيس، وجرى فض حفلي زفاف بقريتي "شبرا النخلة" و"ميت حمل".
صادرت الأجهزة المعنية معدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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