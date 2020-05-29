السودان تتهم إثيوبيا بدعم "الهجوم الإرهابي الأخير"

كشف الجيش السوداني، ملابسات مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية في منطقة على الحدود بين البلدين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".
وأضافت "وقد نجم عن التصدي
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن لـ"فرانس برس": "وقع الاشتباك صباح اليوم وقتل فيه ضابط برتبة نقيب"، كما اتهم الجيش السوداني في بيانه الجيش الإثيوبي بمساندة الميليشياوالمشاركة في الاشتباكات.
وأكد البيان السوداني مقتل طفل وإصابة 9 أشخاص بينهم 6 من جنوده.
وذكر البيان "درجت الميليشيات الإثيوبية، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية".
وأضاف البيان أنه عند "الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف توقيت جرينيتش)، وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة، واشتبكت مع قواتنا غرب النهر، ونتج عن ذلك مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 6 أفراد منهم ضابط برتبة ملازم، وعلى ضوء ذلك تم تعزيز موقع بركة نورين بقوات مناسبة".
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