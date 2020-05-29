نوهت إمارة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى استمرار تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي الشريف حتى إشعار آخر . حتى إشعار آخر . كما كشفت إمارة منطقة الرياض، أن معدل نسبة انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول 43%، وقد تم رصد أعلى نسبة انخفاض في منطقة الرياض حيث بلغ معدل الانخفاض 62%

انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول 43%، وقد تم رصد أعلى نسبة انخفاض في منطقة الرياض حيث بلغ معدل الانخفاض 62%

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تعليق الصلاة بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.