بالصور.. تطبيق الحظر الشامل في السعودية خلا عيد الفطر

طبقت المملكة العربية السعودية، حظر التجول الكلي على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

بحيث تو لت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة

بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة

تم السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 25 أبريل 2020 ميلادية، مع التأكيد على ضرورة

تطبيق التدابير الاحترازية المعتمد

تم السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي عند الساعة 5 مساء، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة

التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة

استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة.

ونقدم إليكم أهم صور لتطبيق حظر التجول خلال العيد

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