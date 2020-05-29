تحقيقات حول أسباب انتشار وباء كورونا في ليبيا

قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وجاء في نص القرار أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة

الوفاق، العميد خالد التجاني مازن، وعضوين آخرين: مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد.

وطالب المجلس الرئاسي لجنة التحقيق بالكشف "عن أوجه

الخلل والقصور في برامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج".

وشدد نص القرار على ضرورة أن "تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور القرار".

وكان قد فرض حظر تجوال في مدينة سبها جنوب ليبيا عقب ظهور حالات إصابة بكورونا ووفاة حالة واحدة.