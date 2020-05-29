ترامب يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الصين غدًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيًا حول الصين غدًا الجمعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ويأتي ذلك على خلفية تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين خلال الفترة الأخيرة واشتداد الخلافات بينهما بشأن عدد من القضايا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال للكونغرس الأربعاء الماضي إن الصين "تقوض" الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
كما وافق الكونغرس خلال الفترة الأخيرة على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين بسبب
بالإضافة إلى ذلك، اتهم ترامب الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا.
وتحدث مسؤولون أمريكيون أن ترامب قد يتخذ إجراءات لـ "معاقبة" الصين، بما في ذلك فرض عقوبات أو رسوم جمركية والحد من إصدار التأشير وغير ذلك من الخطوات.
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