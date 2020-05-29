دبي تعيد فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى بداية من غدٍ

أعلنت حكومة دبي إعادة فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى وبرواز دبي للجمهور اعتبارًا من الجمعة 29 مايو، وذلك عقب إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان، نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على"تويتر"، اليوم الخميس، أن "بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ "جي بي ار" اعتبارا من يوم غدِ الجمعة".
ودعت سلطات دبي المرتادين من المواطنينوالمقيمين إلى "الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع".
وأضافت أنه تعيد افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتبارا من يوم غد الجمعة أمام الجمهور، مشددة على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع".
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