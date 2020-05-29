مساعدة إماراتية لإنشاء مستشفى ميداني في غانا

أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الخميس، عن شكره لدولة الإمارات، لتقديمها معدات ستستخدم في إنشاء مستشفى ميداني في غانا، سيستخدم في توفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال المساعدة بغرب إفريقيا، وفقًا لسكاي نيوز.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية،

في إطار مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد

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وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، نشر ديفيد بيزلي مقطع فيديو من أمام الطائرة التي تقل المساعدات، معلقا عليه بالقول: "مباشرة من

أكرا. أنا هنا أمام (طائرة) C17 المقدمة من الإمارات العربية المتحدة. لقد هبطت للتو وهي تحمل أجزاء من مستشفى ميداني ننشئه لتوفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال المساعدة في غرب إفريقيا".

ووجه الشكر لحكومة غانا ودولة الإمارات وجميع الجهات المانحة، قبل أن ينشر مقطع فيديو آخر، أوضح فيه أنه اتصل بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، لطلب المساعدة.