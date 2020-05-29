كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إمارات الخير تنير القارة السمراء بمساعداتها الإنسانية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت أصوات هبوط طائراتها إشارة بشرى لوصول الغيث لمواجهة الفيروس اللعين، حيث واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة مد يد العون للدول الأفريقية ودول العالم المتضررة من فيروس كورونا، عبر مبادرة الشيخ محمد بن زايد بإطلاق جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، في إطار مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد

إثيوبيا بيت الإتحاد الإفريقي

كانت آبرز تلك الرحلات هي المتجهة إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا، والتي قدمت فيها الإمارات مساعدات تحتوي على 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا، لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، وأعلن محمد سالم أحمد الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، أن تلك الجهود الإماراتية تبرز دورها كشريك إستراتيجي للدول الأفريقية.



وقسمت المساعدات الإماراتية إلى 15 طنًا مقدمة من دولة الإمارات لأثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقسمت المساعدات الإماراتية إلى 15 طنًا مقدمة من دولة الإمارات لأثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد مستشفى ميداني في غانا احتلت دول الغرب الأفريقي نصيب لا بأس به مساعدات دولة الإمارات، حيث بدأت رحلتها هناك تقديم معدات ستستخدم في إنشاء مستشفى ميداني في غانا، سيستخدم في توفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال المساعدة بغرب إفريقيا، والتي وعلق عليه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، قائلًا: "مباشرة من أكرا. أنا هنا أمام طائرة سي-17 تحمل أجزاء من مستشفى ميداني ننشئه مقدمة من الإمارات العربية المتحدة. لقد هبطت للتو وهي لتوفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال الرعاية الطبية في غرب إفريقيا". الغرب الإفريقي..سيراليون وساهمت الإمارات بطائرة مساعدات تحتوى على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. Advertisements



النيجر النيجر وأعقبتها بطائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. غامبيا كما هبطت طائرة إماراتية الأربعاء تحتوي على 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال عمر المهيري القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السنغال: إن تقديم المساعدة إلى غامبيا يعد جزءا من المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفريقيا. الجنوب الإفريقي.زيمبابوي ويممت الطائرات الإماراتية شطر وجهها إلى بلدان الجنوب الإفريقي، حيث أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، وسيستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لدعمهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد جاسم محمد مبارك القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي، أن بلاده تدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء جائحة كورونا، وأن هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي. لتلبية احتياجاتهم الفورية، مما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة.