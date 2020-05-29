كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات وأفريقيا.. تعاون مكثف وجسر طبي جوي لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن من جائحة كورونا، ظهر دور الإمارات جليا في مساعدات الدول الفقيرة والنامية خاصة أفريقيا، وبادرت بتقديم مساعدات بالملايين لإنقاذ حياة آلاف الأشخاص، وذلك في وقت يحارب فيه العالم فيروس كورونا المستجد

ومنذ فترة وجه ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع لأمم المتحدة، الشكر للإمارات، ونشر تغريدة شكر من خلالها الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بسبب دور بلاده في تقديم المساعدات الطارئة واللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

مساعدات طبية لإثيوبيا وزيمبابوي

وفي 6مايو أرسلت الحكومة الإماراتية طائرتي مساعدات إلى كل من إثيوبيا، وزيمبابوي تحتويان على إمدادات طبية لدعم البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الشحنة إلى إثيوبيا 15 طنًا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم أديس أبابا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

و أرسلت في ذات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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