كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأردن: حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن قرر وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، اليوم، إعادة افتتاح المساجد والكنائس من الخامس من يونيو القادم. وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 728.

وأعلنت الحكومة في 17 مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص ضمن إجراءات لمواجهة جائحة "كوفيد 19"، وأوقفت الرحلات الجوية من المملكة وإليها حتى إشعار آخر. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة مساء الاثنين بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين للمملكة: "لم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد هذه الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية". Advertisements وتشهد المملكة منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام، تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة، ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء. وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الخميس، أن حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة.