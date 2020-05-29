كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا مدعومة من إثيوبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن الميليشيات الإثيوبية بإسناد من الجيش الإثيوبي اعتادت على الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية.

وأضاف، في بيان، اليوم الخميس، أن القوات السودانية ما زالت تمد حبال الصبر لاستكمال العملية التفاوضية الرامية لوضع حد للأعمال الإجرامية.