الفنان حسن البلام يستقبل مولودته الجديدة.. تعرف على اسمها

الجمعة 29 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

رزق الفنان الكويتي ( حسن البلام ) هذا اليوم باول مولودة له واطلق عليها اسم ( مزيان ) .



وقد ابدى عدد من المتابعين استغرابهم من الاسم حيث انه وصف للشي الجميل باللهجة المغربية مما زاد التكنهات ان تكون زوجته مغربية .

الجدير بالذكر ان الفنان حسن البلام اعلن عقد قرانه العام الماضي بدون ان يكشف عن هوية العروس .