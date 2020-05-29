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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسن البلام يستقبل مولودته الجديدة.. تعرف على اسمها والان مع التفاصيل
الجمعة 29 مايو 2020
صورة أرشيفية
رزق الفنان الكويتي ( حسن البلام ) هذا اليوم باول مولودة له واطلق عليها اسم ( مزيان ) .
وقد ابدى عدد من المتابعين استغرابهم من الاسم حيث انه وصف للشي الجميل باللهجة المغربية مما زاد التكنهات ان تكون زوجته مغربية .
الجدير بالذكر ان الفنان حسن البلام اعلن عقد قرانه العام الماضي بدون ان يكشف عن هوية العروس .
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