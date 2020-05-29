بعد ظهور بؤر جديدة.. كوريا الجنوبية تعيد تشديد إجراءات ردع كورونا

الجمعة 29 مايو 2020

صورة أرشيفية

درت السلطات الكورية الجنوبية إلى إعادة تشديد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على خلفية ارتفاع ملموس في معدل الإصابات الجديدة بالعدوى.

وأعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري الجنوبي، بارك نونغ-هو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم اليوم الخميس، عن تعزيز مستوى الحجر الصحي بصورة كبيرة في جميع مناطق العاصمة سيئول والمدن المجاورة لها خلال الفترة من 29 مايو وحتى 14 من يونيو، نظرا لوتيرة "غير طبيعية" لتفشي الفيروس بين عمال في مركز كوبانغ اللوجستي في مدينة بوتشون المجاورة للعاصمة.

على وجه الخصوص، ستوقف الحكومة تشغيل جميع المرافق المفتوحة للجماهير، بما في ذلك معاهد التدريب والمتاحف والحدائق العامة والمسارح وغيرها.

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كما أمرت الحكومة مصالح حكومية وإقليمية بإلغاء فعاليات تنظمها خلال هذه الفترة في العاصمة وضواحيها، وطالبت المؤسسات العامة بتطبيق نظام العمل من المنزل والمرونة في الدوام لتخفيف نسبة كثافة العاملين في مواقع العمل.

وأصدرت الحكومة إجراءات إدارية جديدة تطلب الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المرافق الترفيهية في هذه المناطق وامتناع التلاميذ عن زيارة معاهد وغرف الحاسوب.

وقررت الحكومة استمرار حملة "التزام المسافة في الحياة اليومية" التي تم إطلاقها بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي الصارم منذ السادس من مايو الجاري.

وحذر وزير الصحة من أن الأسبوعين القادمين سيكونان "منعطفا حاسما للحد من انتشار الوباء في العاصمة وضواحيها".

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 79 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، أي أعلى حصيلة منذ 53 يوما.