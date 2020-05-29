الكويت تتسلم رسميا ناقلة للمنتجات البترولية من كوريا الجنوبية

الجمعة 29 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية علي شهاب، تسلم الشركة رسميا ناقلة المنتجات البترولية (سفسافة) من شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية الجنوبية.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، عن شهاب قوله إن تسلم (سفسافة) يأتي استكمالا لمشاريع البناء الجديدة ضمن خطة المرحلة الرابعة لتطوير الأسطول وتشمل مشاريع بناء 8 ناقلات مختلفة الأحجام والأنواع لهذه الخطة حسب العقد الذي تم توقيعه في 24 أبريل 2018 مع الشركة الكورية.

وذكر أنه مع تسلم (سفسافة) أصبح عدد أسطول ناقلات الشركة 31 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض تلبي الاحتياجات الاستراتيجية وخطط التسويق العالمية لمؤسسة البترول الكويتية، لافتا إلى أن (سفسافة) تتمتع بمواصفات معتمدة عالميا بحمولة تعادل (578ر48 إم.تي) وبسرعة تصل إلى 15 عقدة بالساعة.

وأوضح أنه تم بناء (سفسافة) وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية الخاصة بحماية البيئة والموفرة للطاقة بغية الحد من التلوث وتقييد نسب الانبعاثات الناتجة من عمليات تشغيل.

وأفاد بأنه عند تصميم الناقلة تم الالتزام بالقوانين البحرية الدولية بهدف المحافظة على سلامة الأرواح والأمن، مشيرا إلى أنه تم تسلم الناقلة وتسميتها بعد إجراء كل التجارب البحرية لها والتأكد من كفاءتها في الإبحار.