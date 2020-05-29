شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط ومواطن سواداني في اشتباكات مسلحة مع ميليشيا إثيوبية مدعومة من الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - كالات:
أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء أمس الخميس، اندلاع اشتباكات مع سرية مشاة من الجيش الإثيوبي وميليشيات مسلحة تابعة له، عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة.
وأوضح الجيش السوداني، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي مواطن سوداني وجُرح مدنيون آخرون.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن إن “المليشيات الإثيوبية درجت، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية، ورغم ذلك ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه العمليات العدائية الإجرامية”.
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