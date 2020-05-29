شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع قرار تنفيذيا يحد من حصانة وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
وكالات
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يقول إنه سيعمل على تنظيم جهود شركات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى على منصاتها.
وقال ترامب إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها "سلطة مطلقة" لمراقبة المعلومات على منصاتها وفرض قيود عليها، وتعمل بمثابة "محرر يتبنى وجهة نظر".
وقال المدعي العام بيل بار إن الأمر التنفيذي سيسعى إلى تغيير التفسير الحالي للقانون الذي يحمي منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤولية المحتوى المنشور عبر مواقعها.
وأضاف بار أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "أصبحت دور نشر، ولا يجب أن تحظى بنفس النوع" من الحماية من المسئولية.
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