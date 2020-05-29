حصانة مواقع التواصل الاجتماعي في مرمى نيران ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه وجه وزير العدل وليام بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.

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وقال ترامب أننا قد "نزيل أو نغير" قانونًا معروفًا باعتباره القسم 230 من خلال التشريع حتى لا تتمتع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الحصانة القانونية، والتي تحمي هذه المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

يأتي القرار عقب هجوم ترامب على تويتر بعدما أضاف الموقع الثلاثاء الماضي، ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.