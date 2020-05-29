الخارجية الأميركية تصادق على صفقة لتحديث منظومات "باتريوت" في الكويت

أعلن ​البنتاغون​ أن ​وزارة الخارجية الأميركية​ صادقت على اتفاق محتمل لبيع أسلحة للكويت بقيمة 1.425 مليار ​دولار​ لتحديث نظام الدفاع الجوي الصاروخي في البلاد على أساس منظومات "باتريوت". وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن 625 مليون دولار سيتم دفعها بموجب الاتفاق من قبل ​الكويت​ لتغطية برنامج الترميم والصيانة الفنية للمنظومات الموجودة حاليا في البلاد، مشيرة الى إن "برنامج التحديث هذا سيزيد قدرات الكويت على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وسيضمن أمن بنيتها التحتية النفطية ذات الأهمية الحيوية، كما سيسمح بتنفيذ ​مناورات​ مع ​الجيش​ الأمريكي ومنع تغيير توازن القوة في المنطقة".

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