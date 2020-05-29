البيت الأبيض: ترامب بحالة ممتازة بعد تناول "هيدروكسي كلوروكين"

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، كيلي ماكيناني، عن أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في حالة "ممتازة بعد تناوله دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، كإجراء وقائي لحماية نفسه من ​فيروس كورونا​".

وأكدت ماكيناني أن ترامب سيعود إلى تناول العقار حال اعتباره أنه كان على اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا وقد يتعرض له.

وسبق أن كشف الرئيس الأميركي أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.