أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، عن أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في حالة "ممتازة بعد تناوله دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، كإجراء وقائي لحماية نفسه من فيروس كورونا".
وأكدت ماكيناني أن ترامب سيعود إلى تناول العقار حال اعتباره أنه كان على اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا وقد يتعرض له.
وسبق أن كشف الرئيس الأميركي أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب بحالة ممتازة بعد تناول "هيدروكسي كلوروكين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.