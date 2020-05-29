مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون لتقديم دعم مالي لليمن لمواجهة كورونا

ناشد مسؤولون كبار من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة المجتمع الدوليّ تقديم دعم مالي دولي عاجل الى اليمن مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.
ولفت مسؤولون من إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك الى "إننا نشعر بالقلق على نحو متزايد بشأن الوضع في اليمن والوقت ينفد منا".
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