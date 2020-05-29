مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون لتقديم دعم مالي لليمن لمواجهة كورونا

ناشد مسؤولون كبار من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة المجتمع الدوليّ تقديم دعم مالي دولي عاجل الى ​اليمن​ مع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجدّ في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

ولفت مسؤولون من إدارة الشؤون الإنسانية ب​الأمم المتحدة​ و​اليونيسف​ و​برنامج الأغذية العالمي​ و​منظمة الصحة العالمية​ في بيان مشترك الى "إننا نشعر بالقلق على نحو متزايد بشأن الوضع في اليمن والوقت ينفد منا".

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