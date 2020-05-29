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مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون لتقديم دعم مالي لليمن لمواجهة كورونا

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ناشد مسؤولون كبار من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة المجتمع الدوليّ تقديم دعم مالي دولي عاجل الى ​اليمن​ مع تفشي ​فيروس ​ المستجدّ في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

ولفت مسؤولون من إدارة الشؤون الإنسانية ب​الأمم المتحدة​ و​اليونيسف​ و​برنامج الأغذية العالمي​ و​منظمة الصحة العالمية​ في بيان مشترك الى "إننا نشعر بالقلق على نحو متزايد بشأن الوضع في اليمن والوقت ينفد منا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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