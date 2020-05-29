اتحاد أميركا للحريات: أمر ترامب التنفيذي غير دستوري لمعاقبة وسائل التواصل

أشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنيةإلى أن "أمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التنفيذي تهديد صارخ وغير دستوري لمعاقبة ​وسائل التواصل الاجتماعي​".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب وقع اليوم الخميس أمراً تنفيذيّاً يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى، مثل تويتر، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. وبذلك ينفذ ترامب تهديداته بحق هذه المواقع، وذلك بعد أن وسم موقع تويتر تغريدتين له.

وذكرت تسريبات وسائل إعلام أميركية أن ترامب يسعى لإزالة الحماية التي تتمتع بها هذه المواقع في ما يتعلق بالنشر والمضمون، ما قد يعرضها للمساءلة والإشراف الحكومي.