AFP: مجلس الأمن الدولي يبحث الجمعة في قضية هونغ كونغ

يعقد ​مجلس الأمن الدولي​ الجمعة بطلب من ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمسّ بالحكم الذاتي ل​هونغ كونغ​، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية. وستتمّ مناقشة الموضوع خلال ​مؤتمر​ مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغةٍ تُتيح لأيّ عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان ​الصين​ من حيث المبدأ معارضة هذهالصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

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