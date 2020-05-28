ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحد من الحماية التي تتمتع بها شبكات التواصل الاجتماعي

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يروم الحد من الحماية التي تتمتع بها شبكات التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر”، في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
وقال ترامب، الذي أثار حفيظته هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.
وستصبح مواقع، مثل “تويتر” و”فيسبوك”، عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية في حال تم تفعيل هذا القانون.
ودخل ترامب في مواجهة مع “تويتر” بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة “تحققوا من الوقائع”.
واتهم السيناتور الديمقراطي، رون وايدن، الرئيس ترامب ب”التنمر” على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إجبارها على بث “حملاته المضللة” ولعب دور “المحتضن لأكاذيبه”.
ويعتبر “فيسبوك” وباقي منصات التواصل الاجتماعي التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والاستفتاء حول “بريكست” سنة 2016.
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