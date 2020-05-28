مدرب “الأسود” يسارع الزمن لإقناع لاعب ريال مدريد بحمل قميص المنتخب

يرغب البوسني وحيد، مدرب المنتخب الوطني، في إقناع اللاعبين الذين يحملون جوازي سفر باختيار الدفاع عن قميص المنتخب الوطني.

وكشفت صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار أن وحيد يرغب في فرض اختيار القميص الوطني على مجموعة من اللاعبين الواعدين، يتقدمهم لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، إلى جانب ياسين بنرحو لاعب نيم الفرنسي.

وأوضح المصدر ذاته أن إبراهيم دياز رفض في مناسبتين قبول دعوة اللعب للمنتخب الوطني، مشددا في السياق ذاته على أن إمكانية اللعب كأساسي رفقة “الأسود” معطى يجعل الخطوة واردة، خصوصا في ظل عدم نجاحه في فرض اسمه داخل المنتخب الاسباني.