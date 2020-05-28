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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع قراراً تنفيذيا يحد من حصانة وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
صورة أرشيفية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الخميس"، أمراً تنفيذياً بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وجه موقع "تويتر" له إنذاراُ بشأن تغريداته.
وقال ترامب لدى توقيعه الأمر، أن القرار يهدف إلى الحد من حصانة مواقع التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية.
وواضح أن الأمر التنفيذي لحماية حرية التعبير لدى الشعب الأمريكي.
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