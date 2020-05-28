شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع قراراً تنفيذيا يحد من حصانة وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 صورة أرشيفية وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الخميس"، أمراً تنفيذياً بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وجه موقع "تويتر" له إنذاراُ بشأن تغريداته. Advertisements وقال ترامب لدى توقيعه الأمر، أن القرار يهدف إلى الحد من حصانة مواقع التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية. وواضح أن الأمر التنفيذي لحماية حرية التعبير لدى الشعب الأمريكي.

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