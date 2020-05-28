UAE sends medical supplies to Iraqi Kurdistan and 56 countries‏

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الخميس 28 مايو 2020 To date, the United Arab Emirates has responded to the COVID-19 crisis by providing over 658 metric tons of aid to 57 countries in need, supporting more than 658,000 medical professionals in the process.

The UAE has also reached to Iraqi Kurdistan as it sent six metric tons of medical supplies to aid it in fighting the emerging Coronavirus.

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