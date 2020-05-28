UAE sends tons of medical supplies to Iraqi Kurdistan‏

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الخميس 28 مايو 2020 The United Arab Emirates sent, Thursday, an aid plane to Iraqi Kurdistan to bolster efforts to curb the spread of COVID-19.

Advertisements The plane containing six metric tons of medical supplies. According to Emirates News Agency, WAM, the aid will assist approximately 6,000 medical professionals as they work to contain the virus.

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