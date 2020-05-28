شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. دفن فقيد الصحة والوطن الدكتور رياض حبور الجريري غداً الجمعة والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 اكدت أسرة فقيد الصحة اليمنية والوطن اليمني الدكتور رياض حبور الجريري وكيل وزارة الصحة العامة و السكان - مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت بأنه تقرر دفن الفقيد عصر يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020م في مسقط رأسه بمنطقة الحافة بمديرية الريدة وقصيعر .

وتنوه أنه سيراً على نهج الفقيد يرحمه الله فإن العزاء سيكون عبر الاتصال بأخوانه وهم :- سالم حبور 711980760-777357525 Advertisements قابل حبور 717452954-05349720 صالح حبور 712355864 سعيد حبور 702429824 و نسأل الله أن يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

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