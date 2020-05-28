شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن طائرة باكستان المنكوبة.. وزير يلقي باللوم على «الطيار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف وزير الطيران المدني الباكستاني غلام ساروار خان، أن قائد الطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي، لم يعلن لدى اقترابه من مطار كراتشي عدم قدرته على فتح عجلات الهبوط مشيرا كذلك إلى تلامس محركيها بالأرض.

وقال “ساروار خان” للصحفيين، اليوم الخميس ، إن محركي الطائرة لمسا الأرض ثلاث مرات في أول محاولة هبوط قام بها الطيار، مضيفاً: “لم يعلن الطيار قط أن العجلات لم تفتح، لقد لمس المحرك ثلاث مرات على الأرض بشكل عشوائي”.

وتابع الوزير: “جميع علامات الارتطام بالأرض موجودة. لم يكن الطيار يحلق في الارتفاع المناسب.. أبلغه برج المراقبة أنه ليس في الارتفاع المطلوب وطلب منه خفضه، ورد الطيار: “سأتولى الأمر”.

جاء هذا التصريح فيما أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن فرق البحث عثرت الخميس على مسجل صوت قمرة القيادة بين حطام الطائرة التابعة لها.

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وقال المتحدث “عبد الله خان” في بيان إنه “تم العثور على مسجل الصوت مدفونا تحت الأنقاض” معتبرا أنه “سيساعد كثيرا في التحقيق”، فيما عثر في وقت سابق على مسجل بيانات الرحلة.

وسقطت الطائرة وهي طراز إيرباص A320 الجمعة الماضية في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، ما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها، ونجا شخصان.

وكانت الطائرة متجهة من مدينة لاهور بشرق باكستان إلى كراتشي عندما تحطمت على بعد كيلومتر تقريبا من المدرج بينما كانت تقوم بمحاولة ثانية للهبوط.

ويجمع المسؤولون الباكستانيون ومحققون من إيرباص الأدلة من موقع التحطم محاولين تحديد سبب أسوأ كارثة جوية تشهدها باكستان منذ سنوات.

وجاءت الكارثة بعد أيام من إعلان البلاد استئناف الرحلات التجارية الداخلية. بعد أن علقت جميع هذه الرحلات على مدى أكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.