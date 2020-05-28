شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه وزير العدل لتشديد القوانين على شركات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.
يأتي القرار عقب هجوم ترامب على تويتر بعدما أضاف الموقع يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.
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