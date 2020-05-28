واشنطن توافق على بيع أسلحة للكويت بـ1.4 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الخميس، موافقتها على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت".

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في إخطار للكونجرس، إن "وزارة الخارجية صدقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا (باك-3) ونظم (إم.إس.إي) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار". وبالإضافة إلى الصواريخ الاعتراضية الجديدة، صدقت وزارة الخارجية على تحديث نظام باتريوت الموجود حاليا في الكويت. وشركتا لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز هما الموردان الرئيسيان للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي يتكون منها نظام باتريوت.

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