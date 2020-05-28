جناح مناوي ووساطة جوبا يبحثان القضايا العالقة مع الخرطوم

أعلنت الجبهة الثورية جناح مني أركو مناوي، الخميس، عن مناقشة عدد من قضاياها التفاوضية العالقة مع الحكومة الانتقالية في السودان، عبر الوساطة في جوبا أبرزها القضايا القومية.

وقال كبير مفاوضي الجبهة الثورية، حركة جيش التحرير محمد بشير عبدالله، إنهم ناقشوا مع الوساطة في جوبا القضايا القومية والتي تشمل قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة، والفترة الانتقالية وقضايا الخصوصيات، كقضية الكنابي.

وتدعو حركة مناوي إلي عقد مؤتمر لأبناء الكنابي لوضع الحلول الناجعة لها علاوة علي القضايا التي لم يتم حسمها في المسارات المختلفة.

والكنابي هي قري شيدت منذ زمن بعيد للعمال في مناطق وسط الجزيرة وشرق الجزيرة في الولاية الوسطي أو الإقليم الأوسط ومعظم سكان الكنابي منحدرين من أقاليم غرب السودان وتفتقر تلك القرى للخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي ويتهم اهلها الحكومات السابقة بتجاهل مطالبهم وممارسة التمييز العنصري ضدهم.



وأضاف عبدالله أن الجولة كانت بدعوة من وساطة دولة جنوب السودان وفي خطوة لتعزيز الامل نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم.

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وأشار إلي أن موقف الجبهة الثورية السودانية، حركة تحرير السودان يظل ثابتا بأن هذه القضايا يحتاج جزء كبير منها إلي مشاركة أوسع للسودانيين في وضع الحلول الدائمة لها بعد الوصول إلي سلام حولالقضايا المرتبطة بالحرب مع التركيز علي الجوانب الفنية والإجرائية لضمان مشاركة أصحاب المصلحة والتركيز في هذه المرحلة علي قضايا الحرب والسلام.

وكشف مصدر بالوساطة لـ"الخليج 365"، في وقت سابق، عن جدول للوساطة بين الفرقاء السودانيين،حددت فيه الإثنين 18 مايو/أيار موعدا لبدء التفاوض حول القضايا القومية تستمر ثلاثة أيام متتالية.

وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، سلم الوساطة خطابا أعلن خلاله تكوينه جبهة ثورية تحت قيادته، مشيرا إلى أن الجبهة تحت قيادته على استعداد للتعاون مع قيادة جمهورية جنوبالسودان، وعلى وجه الخصوص لتحقيق السلام.

وتضم الجبهة الثورية 9 تنظيمات مسلحة كانت تقاتل حكومة الرئيس السابق عمر البشير في دارفوروالنيلالأزرق، انقسمت إلى فصيلين أحدهما بقيادة حركته، بينما يقود الهادي إدريس الفصيل الثاني.

وتعقد جلسات المفاوضات بين الطرفين، بفندق السلام روتانا بالخرطوم، وكراون بجوبا عبر خاصية "الفيديوكونفرنس".