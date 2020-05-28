الإمارات تسهل عودة 100 يمني إلى بلادهم

سهلت الإمارات، الخميس، عودة 100 من رعايا اليمين إلى بلادهم، في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.



وجاءت هذه المبادرة بالتنسيق مع السفارة اليمنية لدى الإمارات، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة وإجراء جميع الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم وصحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل مغادرتهم الإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أنه "انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرصا على توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للأشقاء في اليمن، قامت الإمارات بإجلاء 100 من رعايا اليمن الشقيقة إلى بلادهم بناء على طلبهم".

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من جانبها، أعربت سفارة اليمن بالإمارات عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إعادة الرعايا إلى بلادهم، وعلى الحفاوة والتكريم اللذين يحظى بهما اليمنيون خلال تواجدهم في الإمارات.

وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.





وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى، مما يؤكد للعالم أجمع أن دولة التسامح والإنسانية لا تمنح الأمل فقط لمواطنيها ومقيمها بل امتدت أياديها البيضاء لتكتسح العالم في ظروف قاسية وقاهرة تمر بها أعتى اقتصاديات القوى العظمى .