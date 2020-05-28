مدير برنامج الأغذية العالمي يشكر الإمارات: بطرفة عين استجابت للمساعدة

وجه ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشكر للإمارات وقيادتها على الاستجابة السريعة ومساعداتها للبرنامج التي تساهم بدورها في إنقاذ الأرواح.

وقال بيزلي خلال فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الشحنة الكبيرة من المساعدات التي ترونها على طائرة سي 17 هي نتيجة سخاء أهل الكرم شعب الإمارات."

وأضاف في الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتحدث بأحد المطارات خلال استقبال شحنات مساعدات إماراتية: "رفعت سماعة الهاتف، واتصلت بمحمد بن زايد وقلت أخي نحتاج إلى المساعدة.. الناس يعانون وهذه المساعدة سوف تنقذ الكثير والكثير من الأرواح."

وتابع مدير برنامج الأغذية العالمي: "في طرفة عين.. قال على الفور سنساعد"، في إشارة إلى الاستجابة السريعة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ودعمه ومساندته المستمرة للجهود العالمية المبذولة للقضاء على الأمراض والجوع.

Advertisements

وختم بيزلي حديثه بالقول: "أتوجه بالشكر إلى شعب الإمارات وقيادتها ومحمد بن زايد أخي العزيز.. شكرا على طيبة قلوبكم ومساعدة الناس، وإنقاذ الأرواح"





وكانت الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من الآثار المدمرة لجائحة "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم.

ويعمل الجسر بشكل دوري بين الإمارات ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير الملايين من المستلزمات والوحدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية للاستجابة لاحتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأولى في أكثر من 100 دولة في العالم خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

ويمثل الجسر الجوي للإمارات وبرنامج الأغذية العالمي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.