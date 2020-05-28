للمرة الرابعة.. الجزائر تمدد قيود كورونا حتى 13 يونيو

أعلنت الجزائر، مساء الخميس، تمديد قيود كورونا الاحترازية في البلاد بما فيها الحجر المنزلي وحظر التجول إلى 13 يونيو/حزيران المقبل، في جميع محافظات البلاد باستثناء 4 منها.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قراراً يقضي بتمديد الحجر الصحي المفروض منذ أزيد من شهرين إلى 13 يونيو/حزيران بعد أن كان مقررا أن ينتهي في 31 مايو/أيار المقبل.

واستثنى القرار الحكومي 4 محافظات، وقرر رفع الحجر المنزلي كلياً عنها بعد تسجيلها أدنى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهي: تندوف وإليزي وتمنراست (جنوب)، وسعيدة الواقعة غرب البلاد.

فيما رفع القرار ساعات الحجر المنزلي وحظر التجول في 16 محافظة التي سجلت بها أعلى معدل إصابات بفيروس "كوفيد – 16" حيث يبدأ من الساعة 17.00 مساء إلى غاية 7 صباحا بالتوقيت المحلي (6.00 بتوقيت جرينيتش)، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة والبليدة وبجاية وتيزيوزو وعين الدفلى وتيبازة والمدية (وسط)، وباتنة وبرج بوعريريج وسطيف وقسنطينة (شرق)، وتلمسان وتيارت وسيدي بلعباس ووهران (غرب).

وسجلت الجزائر، الخميس، 140 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8997 إصابة مؤكدة و630 حالة وفاة.

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وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في أحدث إحصائية لها، إلى تسجيل 148 حالة شفاء جديدة من "كوفيد – 19" ليصل عدد حالات التعافي من الوباء إلى 5277 حالة شفاء، مع بقاء 31 مصاباً في العناية المركزة.

وقررت الجزائر عدم الالتزام بالتوصية الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى وقف استعمال الدواء المضاد لمرض الملاريا "هيدروكسي كلوركين" في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأرجع أعضاء "اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا" الحكومية في تصريحات صحفية موقف اللجنة إلى "نجاعة الدواء على الحالات المصابة بالفيروس".

وأكدت بأن الجزائر مستمرة في استعمال "هيدروكسي كلوركين" على جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى "عدم تسجيل أو حدوث مضاعفات جانبية على المرضى الذين خضعوا لبروتوكول العلاج".

ورجحت اللجنة العلمية الجزائرية ما أسته "وجود ضغوط تمارس على منظمة الصحة العالمية من مخابر أدوية عالمية ولوبيات لإجبارها على تعليق استعمال الكلوروكين، قبل طرح أدويتها الجديدة في الأسواق العالمية".

وشرعت الجزائر منذ 31 مارس/أذار الماضي في استعمال بروتوكول علاج تقرر إخضاعه على المصابين بفيروس "كوفيد – 19" والمتمثل في دواء "الكلوروكين" الخاص بعلاج مرض الملاريا، مع إنتاجه محلياً.