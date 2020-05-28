شكرا لقرائتكم الإرياني: تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدا مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة".

وقال الإرياني على تويتر الخميس: "ظهر المخطط بوضوح مع انقلاب الميليشيا الحوثية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ اكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".

كما أضاف: "يدرك نظام طهران استحالة فرض سيطرة ميليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجأ للدفع بميليشياته للتصعيد العسكري شمالاً ودعم وتأجيج الفوضى جنوباً، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".

إلى ذلك أوضح أن "المخطط الإيراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالاً وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوباً، وهو مخطط سيسقط أمام وعي أبناء شعبنا ودعم أشقائه وأصدقائه وفي مقدمتهم المملكة العرببة السعودية، إدراكاً لحقيقة أن يمن آمن مستقر مزدهر وموحد هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم".