فادي كرم: لمحنا تمرير للأدوية الإيرانية بطريقة عسكرية

أشار النائب السابق ​فادي كرم​ في مداخلة تلفزيونية، إلى "أننا لمحنا تمرير للأدوية الإيرانية بطريقة عسكرية وبطريقة سريعة، وكل ​الأدوية​ تحتاج إلى مراحل كبيرة كي توافق عليها ​وزارة الصحة​، وتم طرح بعض الأدوية الإيرانية من قبل وزارة الصحة".

تجدر الإشارة إلى أن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ رد على كرم مؤكدا أن "الأدوية تعتمد وفق معايير بوزارة الصحة، ولا مشكلة بأي دواء من أي جهة كانت أو أي دولة، طالما أنها تراعي المعايير والإختبارات الطبية التي تتبعها الوزارة، ولا يكون السعر على حساب النوعية، ولا أحد يقبل دون ذلك، والإعتبارات السياسية ليست في قاموسي".